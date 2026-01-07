Неизвестный взорвал гранату в Подольске

Неизвестный устроил взрыв в Подольске. Как сообщил «МК» , ЧП произошло на Юбилейной улице около 13:30.

«По некоторым данным, здесь был замечен мужчина с гранатой, после чего местные жители вызвали полицию и Росгвардию. Затем произошел взрыв», — написали журналисты.

Состояние пострадавшего пока не известно — есть сведения, что он погиб. Также проверяются данные о том, что на месте происшествия могли быть другие боеприпасы.

Ранее в Химках на встрече диггеров произошел взрыв. Один подросток погиб, двое пострадали. Проходившую мимо женщину контузило. По предварительным данным, подростки собрались в Банном переулке, выпивали, поджигали дымовые шашки, пиротехнику и РП-4.