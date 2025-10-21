Неизвестный водитель повредил крыльцо дома и скрылся с места ДТП в Челябинске

В Челябинске произошло ДТП: неустановленный водитель наехал на крыльцо жилого дома №5 по улице 3-я Арзамасская и повредил его, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции активно ищут виновника аварии и устанавливают обстоятельства случившегося. Водителю грозит административная ответственность за оставление места ДТП по части второй статьи 12.27 КоАП РФ. Он может быть лишен водительских прав на срок до полутора лет или арестован на пятнадцать суток.