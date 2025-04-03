Неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП в Перми

Смертельное ДТП произошло в ночь на 3 апреля в Дзержинском районе Перми. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса машины. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей краевой Госавтоинспекции.

По информации ведомства, около 00:20 неустановленный автомобиль двигался по улице Маяковского со стороны улицы Есенина и сбил 48-летнюю женщину. От тяжелых травм пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Водитель скрылся с места аварии. Сейчас стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности и задержания автомобилиста.