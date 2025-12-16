Неизвестный водитель наехал на пенсионерку в Пензенской области

В Тамале 13 декабря в 9:45 на улице Советской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 68-летняя женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована. Государственный номер автомобиля, совершившего наезд, не установлен, написала «Пенза-пресс».