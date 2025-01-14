Неизвестный угнал трактор и уехал от сотрудников ДПС в Красногорске

Необычная погоня с участием трактора произошла в жилом комплексе «Спутник» в Красногорске. Об этом сообщил местный Telegram-канал, опубликовав видео с места происшествия.
На кадрах неизвестный злоумышленник уезжал на тракторе от преследовавшего его автомобиля дорожно-патрульной службы, снося по пути ограничительные столбики. Кто этот угонщик и чем завершилась погоня, пока неизвестно.
В ноябре мужчина угнал в Раменском маршрутку, предположительно, повздорив с ее водителем, и попытался скрыться. Сотрудники ДПС помчались за ним. Погоня завершилась после того, как угонщик вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело.
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