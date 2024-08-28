Неизвестный угнал Lexus за 22 млн рублей из дилерского центра в Петербурге
Правоохранители разыскивают злоумышленника, который угнал элитную иномарку в Московском районе Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today.
По предварительным данным, неизвестный похитил машину Lexus-LX-570, которая находилась на комиссии дилерского центра. Автомобиль стоял возле дома на Шереметьевской улице.
Сумму ущерба оценили в 22 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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