Неизвестный сбил школьника на велосипеде и скрылся с места ДТП в Петербурге

Неизвестный автомобиль сбил 11-летнего мальчика в Невском районе Санкт-Петербурга. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Об этом сообщил сайт Neva.Today .

По опубликованной информации, четвероклассник, передвигавшийся на велосипеде, попал под колеса машины во дворе жилого дома на улице Чудновского. После аварии ребенок отправился домой, но там ему стало плохо. Родители вызвали скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали несовершеннолетнему травмы головы. Состояние мальчика оценили как средней тяжести. Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя.