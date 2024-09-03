Неизвестный с отверткой напал на сотрудников ДПС в Ингушетии

«112»: сотрудник ДПС в Ингушетии пострадал из-за нападения неизвестного

Фото: РИА «Новости»

Неизвестный с отверткой совершил нападение на пост ДПС в Магасе, ранение в живот получил сержант. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Источник Telegram-канала рассказал, что мужчина перебежал дорогу и внезапно бросился на дежуривших на посту сотрудников ДПС. Он ранил в живот одного из правоохранителей, а второй успел открыл огонь и ликвидировать нападавшего.

«Преступник убит», — отметили авторы поста.

Пострадавшего инспектора госпитализировали с проникающим ранением живота.

Ранее весной четыре боевика совершили нападение на полицейских и пост ДПС «Волга-14» в Ингушетии. В результате атаки погибли три сотрудника полиции, 15 получили ранения. Позже власти региона сообщили, что нападавших ликвидировали, также удалось задержать несколько пособников преступников — девять жителей Чечни и Ингушетии.

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