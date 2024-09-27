Неизвестный похитил сейф с 2,9 млн рублей из кабинета НИИ Цитологии РАН в Петербурге

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах исчезновения сейфа с деньгами в Петербурге. Как сообщило СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, металлический ящик похитили из кабинета НИИ Цитологии РАН.
По словам 61-летней заявительницы, внутри хранились 2,9 миллиона рублей в разной валюте. По предварительным данным, неизвестный совершил кражу в период с 6 июля по 25 сентября.
Возбуждено уголовное дело. Известно, что ключи от помещения находились в общем доступе.
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