Неизвестный похитил сейф с 2,9 млн рублей из кабинета НИИ Цитологии РАН в Петербурге

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах исчезновения сейфа с деньгами в Петербурге. Как сообщило СМИ , ссылаясь на источник в правоохранительных органах, металлический ящик похитили из кабинета НИИ Цитологии РАН.

По словам 61-летней заявительницы, внутри хранились 2,9 миллиона рублей в разной валюте. По предварительным данным, неизвестный совершил кражу в период с 6 июля по 25 сентября.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что ключи от помещения находились в общем доступе.