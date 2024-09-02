Неизвестный похитил драгоценности и миллион рублей из квартиры юриста в Петербурге
Правоохранители разыскивают злоумышленника, который украл ценные вещи и деньги из квартиры юриста в Петербурге. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Происшествие случилось на Фермском шоссе. По словам 47-летней потерпевшей, неизвестный проник в ее жилище путем подбора ключа входной двери. Из сейфа были похищены ювелирные изделия и миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий вора оценили в порядка пяти миллионов рублей.
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