Неизвестный ограбил квартиру предпринимателя из Петербурга на 11 млн рублей

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, ограбившего квартиру предпринимателя на улице Савушкина в Петербурге. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие» .

По предварительным данным, неизвестный проник в жилище 64-летней женщины, пока ее не было дома. Он отжал стеклопакет балкона на втором этаже и забрался в помещение.

Вор похитил восемь тысяч долларов (около 856 тысяч рублей) и ювелирные украшения стоимостью 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, добавил «Питер ТВ».