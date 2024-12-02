Неизвестный ограбил квартиру предпринимателя из Петербурга на 11 млн рублей
Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, ограбившего квартиру предпринимателя на улице Савушкина в Петербурге. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
По предварительным данным, неизвестный проник в жилище 64-летней женщины, пока ее не было дома. Он отжал стеклопакет балкона на втором этаже и забрался в помещение.
Вор похитил восемь тысяч долларов (около 856 тысяч рублей) и ювелирные украшения стоимостью 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, добавил «Питер ТВ».
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