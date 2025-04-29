Неизвестный напал на жителя Оренбурга и украл кольцо за 630 тыс. рублей в Петербурге

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошло ограбление. Неизвестный напал на жителя Оренбурга и украл у него кольцо стоимостью 630 тысяч рублей, написала Neva.Today.
Инцидент случился в понедельник, 28 апреля, в арке дома № 18 на Пушкинской улице. По словам потерпевшего, злоумышленник ударил его кулаком по голове и снял украшение с пальца правой руки. Мужчине потребовалась медицинская помощь из-за ушиба затылка.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого, передает «МК в Питере».
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