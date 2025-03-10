Неизвестный на Infiniti разбил семь машин в Ленинградской области

Необычное ДТП случилось в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.

По информации ведомства, вечером 9 марта у дома № 15 в Западном проезде неустановленный водитель за рулем автомобиля Infiniti протаранил припаркованные машины и врезался в стену здания. По предварительным данным, злоумышленник мог находиться в состоянии опьянения.

После аварии нарушитель бросил иномарку и скрылся в неизвестном направлении. В результате ДТП обошлось без пострадавших.

Полиция ведет его розыск. Проводится проверка всех обстоятельств происшествия.