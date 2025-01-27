Неизвестные вырубили более 11 кубометров леса под Пензой на 386 тысяч рублей

Специалисты выявили факт браконьерства на территории Лунинского района Пензенской области. Об этом сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на данные регионального минлесхоза.

По предварительной информации, неизвестные вырубили 11,5 кубического метра древесины в Большевьясском лесничестве. Ущерб оценили в 386 тысяч рублей.

Сотрудники ведомства направили материалы по итогам проверки в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.