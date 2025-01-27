Неизвестные вырубили более 11 кубометров леса под Пензой на 386 тысяч рублей
Специалисты выявили факт браконьерства на территории Лунинского района Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные регионального минлесхоза.
По предварительной информации, неизвестные вырубили 11,5 кубического метра древесины в Большевьясском лесничестве. Ущерб оценили в 386 тысяч рублей.
Сотрудники ведомства направили материалы по итогам проверки в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников за ночь
Мужчина упал на рельсы на Казанском вокзале
Россиянам рассказали о самом распространенном способе мошенничества в Telegram
Два беспилотника сбили над Брянской областью
Жительница Новогродовки в ДНР заявила, что ВСУ били и казнили российских пленных
В США обвинили администрацию Байдена в попытке устранить Путина
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте