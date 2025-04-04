Неизвестные угнали иномарку за 3,8 млн рублей в Приморском районе Петербурга

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, угнавших дорогостоящую иномарку в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила gazeta.spb.

В полицию обратился 66-летний бухгалтер. Он заявил, что его автомобиль Hyundai Palisade 2020 года выпуска ночью похитили неизвестные.

Предварительная стоимость авто — 3,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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