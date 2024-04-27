Неизвестные попытались захватить Уральский центр аттестации в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 10:33 Неизвестные попытались захватить Уральский центр аттестации в Екатеринбурге Ura.ru: группа мужчин попыталась захватить Уральский центр аттестации

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Неизвестные пытались вломиться в Уральский центр аттестации, который находится на улице Основинская, 7 в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание URA.RU.

По словам сотрудника центра, это произошло утром в субботу, 27 апреля. Он добавил, что происшествие было похоже на рейдерский захват, но злоумышленникам помешали полицейские.

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В пресс-службе главка МВД по Екатеринбургу заявили, что информация о конфликте поступила от охранников здания в полицию в 07:40. Правоохранители прибыли на место и контролируют обстановку. Они не допустят нарушения общественного порядка, добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге в школе во время застолья произошел конфликт между двумя охранниками. Один из мужчин набросился на коллегу и забил его насмерть.