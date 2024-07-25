Неизвестные подожгли мужчину, который спал на набережной в Петербурге
Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия, которое случилось в Невском районе Северной столицы. Там неизвестные подожгли пах мужчине, сообщил «Патрульный Петербурга».
Потерпевшим стал 50-летний гражданин, заснувший на берегу Невы. Злоумышленники подошли к нему и подожгли порох, который предварительно насыпали в область половых органов.
У пострадавшего диагностировали термические ожоги, а также инфекцию, осложнившую состояние. Сотрудники полиции устанавливают личности нападавших.
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