Неизвестные подожгли мужчину, который спал на набережной в Петербурге

Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия, которое случилось в Невском районе Северной столицы. Там неизвестные подожгли пах мужчине, сообщил «Патрульный Петербурга».

Потерпевшим стал 50-летний гражданин, заснувший на берегу Невы. Злоумышленники подошли к нему и подожгли порох, который предварительно насыпали в область половых органов.

У пострадавшего диагностировали термические ожоги, а также инфекцию, осложнившую состояние. Сотрудники полиции устанавливают личности нападавших.

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