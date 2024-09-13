Неизвестные ограбили съемную квартиру в Петербурге на 800 тысяч рублей

В Петербурге неизвестные ограбили съемную квартиру молодого человека, похитив вещей на крупную сумму денег. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Случай произошел накануне в доме на Фонарном переулке. Пока хозяина квартиры не было дома, грабители вынесли оттуда несколько ноутбуков, телевизор и игровую приставку. Ущерб составил около 800 тысяч рублей.
Сейчас поисками грабителей занимаются полицейские. Отмечается, что в квартире велось видеонаблюдение.
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