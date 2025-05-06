Неизвестные облили фекалиями машину депутата в Петербурге из-за символов СВО

Хулиганы залили экскрементами автомобиль депутата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила « Фонтанка ».

По данным журналистов, владелец машины — депутат Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленобласти. Его автомобиль был припаркован у дома в Калининском районе города.

Утром он обнаружил, что заднее стекло залили нечистотами. После этого обратился в полицию. Как выяснило издание, до этого депутату угрожали неизвестные. Поводом для травли стало ношение символов спецоперации.

Серьезных повреждений у машины не обнаружили. Другие обстоятельства случившегося устанавливают.

Ранее в квартире волгоградки начался дождь из экскрементов. ЧП случилось из-за коммунальной аварии. Нечистоты лились в жилище женщины каждый раз, когда соседи сверху пользовались туалетом. В сложившейся ситуации хозяйка жилья обвинила управляющую компанию.