Неисправность трубы привела к пожару в двух банях в Пензе

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Пензенской области раскрыли подробности двух крупных пожаров. Об этом сообщила «Пенза-пресс».

Так, в административном центре пламя охватило две бани. Огонь уничтожил пристрой на площади 80 квадратных метров, а также чердак одного из строений.

В селе Паны Наровчатского района пожар вспыхнул на территории нежилого дома и сарая. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. В происшествиях никто не пострадал.

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