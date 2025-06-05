Неисправность плиты обернулась пожаром в Удмуртии

В удмуртском Воткинске произошел пожар из-за неисправности кухонной плиты. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Происшествие случилось на кухне жилого строения по улице Спорта. По информации ведомства, 28-летняя владелица квартиры заметила внезапно вспыхнувший огонь под стеклянной поверхностью варочной панели, после чего пламя мгновенно вырвалось наружу.

Женщина моментально перекрыла подачу газа, а затем ликвидировала пламя с помощью обычной воды. Огонь успел охватить небольшую площадь — всего 0,1 квадратного метра.