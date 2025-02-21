Неисправная печь стала причиной возгорания садового дома в Кургане

В садоводческом товариществе «Малиновка-8» в Кургане ночью произошел пожар, в результате которого полностью сгорел садовый дом. Об сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.

По информации ведомства, хозяин дома протопил печь днем, а затем уехал, не заметив угрозы. Огонь вспыхнул ночью, когда на участке и в доме никого не было.

Возгорание заметила соседка, которая сразу вызвала спасателей. В тушении пламени принимали участие 13 специалистов и три единицы техники.

Площадь возгорания составила 54 квадратных метра. Предварительно, причиной пожара стала неисправная печь.