Нечистоты хлынули в Ангару в Иркутске после прорыва канализации

Прокуратура начала проверку по факту прорыва канализации у ТЦ в Иркутске

В пятницу в районе Нижней Набережной улицы в Иркутске произошел прорыв канализации. Об этом сообщила пресс-служба Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В результате ЧП сточные воды вышли на дорогу и попали в реку Ангару. На место происшествия приехали специалисты «Водоканала», которые оперативно перекрыли участок прорыва и приступили к откачке сточных вод с дороги.

«Прокуратура осуществила выезд на место и скоординировала работу уполномоченных контрольно-надзорных органов. В настоящее время производится откачка сточных вод, излив прекращен. Ситуация находится под полным контролем природоохранной прокуратуры», — заявили в ведомстве.

В декабре река кипятка образовалась в Новосибирске из-за прорыва канализации. Вода разлилась между микрорайоном «Европейский берег» и супермаркетом «Лента». Из-за прорыва трубы улицу окутал пар, машины не могли проехать дорогу, так как колеса автомобилей примерзали к асфальту.