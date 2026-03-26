Неадекват напал с ножом на сотрудницу АЗС в Балтийске

МВД: в Балтийске 20-летнего мужчину задержали за нападение на работницу АЗС

На Калининградском шоссе в Балтийске мужчина набросился на сотрудницу автозаправочной станции ранил ее ножом. Подозреваемого задержали, женщину увезли в реанимацию, сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Очевидцы сообщили о нападении в дежурную часть, после чего на место сразу выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Правоохранители предварительно установили, что на АЗС пришел 20-летний житель Гурьевского района. Он зашел в кассу и несколько раз ударил сотрудницу ножом.

Материалы проверки передали в Управление СК России по Калининградской области. В ближайшее время следователи планируют принять процессуальное решение.

Ранее неадекватный покупатель напал на продавца круглосуточного магазина в Балашихе, выстрелив женщине прямо в лицо из газового пистолета.