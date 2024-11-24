Названы вероятные причины падения двух парашютистов в Подмосковье

Shot: один из упавших при приземлении парашютистов в Пущине попал в реанимацию

Прыгнувший с парашютом в тандеме с инструктором подмосковного клуба Skycenter студент после жесткой посадки попал в реанимацию. Сопровождавший его мужчина также оказался в больнице с серьезными травмами. Об этом со ссылкой на представителей организаторов прыжков сообщил Telegram-канал Shot.

Представители клуба отметили, что прыгавший вместе со студентом инструктор — опытный парашютист и совершил более трех тысяч прыжков.

Сейчас организация выясняет, что стало причиной случившегося. В качестве версий рассматривают плохие погодные условия, а также ошибку инструктора при приземлении.

Первым о падении при приземлении двух парашютистов в Московской области сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. Журналисты выяснили, что тяжелые травмы получили двое мужчин 21 года и 49 лет. Пострадавших доставили в больницу.