Названа причина обысков в столичном музее «Гараж» | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 23:59 Названа причина обысков в столичном музее «Гараж» «Коммерсант»: «Гараж» обыскивали по делу экс-издателя «Медиазоны» Верзилова РИА «Новости»

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Проведенные сотрудниками ФСБ обыски в московском музее современного искусства «Гараж» были связаны с делом бывшего издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ММСИ.

«К настоящему времени следственные действия завершены, музей продолжает работу в обычном режиме», — сообщили в «Гараже».

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Обыски прошли в офисе и образовательном центре музея в пятницу, 26 апреля. Сотрудники ФСБ изучали музейную документацию.

До этого обыски по делу Верзилова* прошли в марте в Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ульяновске и Самаре.

Выставочную деятельность музей прекратил в феврале 2022 года. С того времени здесь проводили только лекции, книжные презентации и кинопоказы.

Сам Верзилов* покинул Россию в 2020 году, когда против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве (канадском — прим. ред.) Осенью 2022 года он рассказал, что заключил контракт с ВСУ и участвует в боевых действиях.

Прошлой осенью Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми с половиной годам колонии по делу о фейках о ВС РФ, но этой весной приговор отменили и дело вернули на новое рассмотрение. В начале апреля Верзилова* заочно приговорили к к восьми годам четырем месяцам колонии.

*«Медиазона» и Петр Верзилов — признаны в России иностранными агентами