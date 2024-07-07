Названа причина массового отравления в Бурятии

Роспотребнадзор Бурятии заявил о сальмонеллезе у отравившихся в Гусиноозерске

Массовое отравление среди жителей Гусиноозерска связано с употреблением готовой продукции, инфицированной возбудителем сальмонеллеза. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что все заболевшие купили готовую еду через службу доставки.

«Групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки) города Гусиноозерск, инфицированной возбудителем сальмонеллеза», — указали в пресс-службе.

По последним данным, общее число заболевших составило 75 человек, из которых 42 — дети.

В республиканском Роспотребнадзоре уточнили, что работу организации, откуда доставляли зараженную еду, приостановили за нарушение санитарных норм.

Ранее прокуратура Бурятии заявила, что в инфекционное отделение Гусиноозерска доставили 10 детей и пять взрослых с признаками острого гастроэнтерита. Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальных заболевших отправили на амбулаторном лечении.

Собственную проверку организовали следователи. Они забрали образцы продуктов из столовой, где готовили еду, и провели опрос сотрудников. По итогам в ведомстве примут решение о возбуждении уголовного дела.