Названа причина крушения Superjet в Подмосковье
МАК: причиной крушения SSJ-100 под Коломной стали датчики угла атаки
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал промежуточный отчет по крушению самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной 12 июля. Об этом сообщил ТАСС.
«По промежуточным данным, причиной крушения SSJ-100 стала неправильная работа датчиков угла атаки. Так, на разбившемся самолете ранее в полете фиксировалось скачкообразное изменение значений угла атаки», — рассказали в МАК.
В отчете указали, что в процессе полета экипаж заметил, что датчики угла атаки ведут себя неправильно. Также произошло превышение допустимой скорости, о чем последовал звуковой сигнал. Пилоты не справились с возникшей ситуацией.
После катастрофы SSJ под Коломной установки датчика угла атаки усовершенствуют и выпустят новую инструкцию.
Самолет рухнул в районе Коломны 12 июля. Жертвами катастрофы стали два пилота и бортпроводник. Позже стало известно, что судно не совершало обязательный облет после ремонта.