Названа предварительная причина крушения самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет мог потерпеть крушение в Подмосковье при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа — бочки. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Як-18Т разбился вблизи деревни Паново. На борту были четыре человека, никто из них не выжил.

«Вылет осуществлен с аэродрома Северка без согласования. Предварительно, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновения с землей», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место ЧП выехал прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.