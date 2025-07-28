Названа мощность взрыва в пятиэтажке в Новосибирске, убившего 15 человек

Мощность смертельного взрыва в жилом доме в Новосибирске в 2023 году составила 3,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Об этом со ссылкой на материалы по делу о трагедии сообщило РИА «Новости» .

Взрыв, убивший 15 человек, прогремел в пятиэтажке 9 февраля 2023 года. В результате дом частично обрушился, разрушенными оказались порядка 30 квартир.

Сумма ущерба, который понесли жильцы этого и близлежащих домов, составила более 360 миллионов рублей.

Следствие пришло к выводу, что причиной взрыва стала утечка газа после замены гибкой подводки газового оборудования, которую провели двумя днями ранее.

Фигурантами дела стали контролер и слесарь. Они представились сотрудниками газовой службы и проводили работы в доме. Им уже вынесли приговоры. Один получил девять лет и шесть месяцев, второй — девять лет лишения свободы.