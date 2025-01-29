Настоятель пагоды в Камбодже отрезал пальцы юному монаху и служке

Полицейские в Камбодже арестовали настоятеля пагоды Туол Ангкунх в провинции Прейвенг после того, как он отрезал пальцы монаху и служке. Об этом сообщило Khmer Times.

По данным местной полиции, 13 января Вибол обвинил в воровстве 16-летнего монаха-послушника Роса Кимчеа и 15-летнего служку Сок Липа. Он поймал подростков на том, что они забирали себе еду и пожертвования. Разозлившись Вибол отрезал мальчикам пальцы.

Потом настоятель пагоды выгнал подростков. Они вернулись к своим семьям и рассказали о произошедшем. Их родители сообщили о преступлении в полицию.

После расследования окружной комитет монахов Ситхор Кандал принял решение лишить Вибола сана. Бывшему монаху предъявили обвинения в нанесении увечий двум несовершеннолетним. Его заключили под стражу, теперь мужчине грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Таиланда мужчина напал на монаха и устроил погром в храме. Позже он погиб из-за статуи Будды.