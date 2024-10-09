«Настоящий коллапс». Жильцы высотки в Москве пожаловались на массовую поломку лифтов

Жильцы ЖК в Восточном Бирюлеве пожаловались на гигантские очереди к лифтам. В рабочем состоянии сейчас находятся не все, из-за этого людям приходится ждать по полчаса, чтобы подняться на свой этаж, рассказал 360.ru один из местных жителей.

Непростая ситуация сложилась в жилищном комплексе «Загорье». По словам мужчины, ее можно даже в какой-то степени считать коллапсом, потому что понимания, когда сломанные лифты наконец починят, ни у кого нет.

«На текущий момент все ровно так же, как и было. Запустили один лифт кое-как вчера. По итогу работает пять из восьми в центральной секции, остальные так и стоят», — пояснил собеседник 360.ru.

Мужчина отметил, что в нескольких Telegram-каналах ранее появились видео из их ЖК, но там можно видеть лишь часть дома — самую объемную секцию по квартирам и лифтам.

«Но у нас 18 подъездов, 45 лифтового оборудования… Есть подъезды, где из трех лифтов не работают два», — пожаловался он.

Сейчас люди вынуждены ждать по 20-30 минут в очереди, продолжил собеседник 360.ru, многие в итоге начинают подниматься по лестницам. Но тут надо учитывать, что не всем это удобно: у кого-то могут быть дети на руках, кто-то с тяжелыми сумками, есть в конце концов и фактор физической подготовки и общего состояния здоровья.