Нарушивший ПДД водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Ноябрьске

Женщина получила различные травмы, попав под колеса автомобиля в Ноябрьске. Дорожная авария случилась возле одного из домов на улице Ленина. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным полицейских, водитель иномарки Kia проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, в результате чего сбил женщину, которая пересекала проезжую часть.

Пострадавшую доставили в больницу. Сведения о ее состоянии уточняются. Стражи порядка проводят процессуальную проверку.