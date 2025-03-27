Нарушивший ПДД водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Ноябрьске

Женщина получила различные травмы, попав под колеса автомобиля в Ноябрьске. Дорожная авария случилась возле одного из домов на улице Ленина. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа.
По данным полицейских, водитель иномарки Kia проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, в результате чего сбил женщину, которая пересекала проезжую часть.
Пострадавшую доставили в больницу. Сведения о ее состоянии уточняются. Стражи порядка проводят процессуальную проверку.
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