Нарушивший ПДД школьник попал под колеса иномарки в Нижнем Тагиле

Днем 29 июня года в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Автомобиль марки Hyundai Santa Fe сбил 11-летнего мальчика, пересекавшего улицу Монтажников вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщил сайт Тagilcity.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

По данным полиции, водитель заметил ребенка, но не успел среагировать на внезапное появление на дороге. После столкновения пострадавшего госпитализировали. Мальчик утверждает, перед началом перехода осмотрелся и не увидел приближающихся автомобилей.

Сейчас проводится проверка обстоятельств происшествия, устанавливаются причины случившегося и степень вины участников дорожного движения.