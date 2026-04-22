Нарушивший ПДД пешеход погиб под колесами такси в Кургане

В Кургане произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие на улице Мостостроителей, в результате которого погиб пешеход. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося, сообщил сайт URA.RU .

По предварительной информации, под колеса автомобиля такси попал мужчина, родившийся в 1990 году. От полученных травм он скончался на месте. В полиции уточнили, что в момент аварии пешеход переходил дорогу в неположенном месте, хотя поблизости находился пешеходный переход.

Госавтоинспекция напомнила о важности соблюдения правил дорожного движения. Пешеходов призвали переходить дорогу исключительно в установленных местах и проверять безопасность, а водителей — снижать скорость вблизи пешеходных переходов и проявлять особую внимательность в жилых зонах и в темное время суток.