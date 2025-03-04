Нарушивший ПДД пешеход погиб под колесами грузовика в Первоуральске

В Первоуральске Свердловской области 3 марта около 20:00 произошло ДТП с участием грузовика Mitsubishi Fuso Canter и пешехода. Авария случилась в районе дома №6 на улице Ленина. Об этом информирует сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По данным полиции, водитель грузовика, двигаясь к улице Чекистов, сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

За рулем Mitsubishi находился местный житель 1989 года рождения со стажем вождения 13 лет. Он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Проверка показала, что шофер был трезв.

Сейчас стражи порядка устанавливают личность погибшего, он был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. Пешеходный переход находился неподалеку.