Нарушившая ПДД пенсионерка погибла под колесами иномарки в Тосно

В Ленинградской области в городе Тосно произошло ДТП, в котором погибла 71-летняя женщина. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации ведомства, в понедельник, 6 апреля, около девяти часов вечера на восьмом километре автодороги «Подъезды и проезд по городу Тосно» 47-летний водитель, управлявший автомобилем Hyundai Solaris, наехал на пенсионерку. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Однако спасти пенсионерку не удалось, она скончалась на месте от полученных травм. Сейчас проводится проверка по факту аварии.