Водитель нарушила правила и спровоцировала аварию с пострадавшим в Ижевске

Один человек пострадал в результате столкновения двух иномарок в Ижевске. Дорожная авария произошла на пересечении улиц 10 лет Октября и 9 Января. Об этом сайту izhlife.ru сообщили представители Госавтоинспекции Удмуртии.

Полицейские установили, что 19-летняя девушка за рулем Volkswagen Polo повернула налево на запрещающий сигнал светофора. В итоге в легковушку врезался автомобиль BMW X5, двигавшийся прямо во встречном направлении.

Среди пострадавших — 37-летний пассажир Volkswagen. Его госпитализировали с различными травмами. Водителю кроссовера оказали необходимую медицинскую помощь на месте ДТП.