Нарушения миграционного законодательства выявили у 11 иностранцев в Шушарах

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории строительных городков в Шушарах прошел рейд полиции. Стражи порядка проверили более 200 человек, большую часть из которых составили иностранные граждане. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
В ходе мероприятия сотрудники полиции, миграционные подразделения, патрульно-постовая служба и кинологи совместно с силовой поддержкой Росгвардии провели тщательную проверку. В результате у 11 иностранных граждан обнаружили нарушения миграционного законодательства.
По статье о нарушении правил въезда или режима пребывания на территории России в отношении нарушителей были составлены протоколы.
