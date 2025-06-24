Наркосбытчик предстанет перед судом за стрельбу по полицейским в ЯНАО

В Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа закончено расследование уголовного дела в отношении гражданина из Нижневартовска (ХМАО). Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков и применении насилия к представителям правоохранительных органов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные следователей.
По версии следствия, в феврале 2025 года обвиняемый согласился на предложение неизвестного организовать распространение запрещенных веществ. Забрав наркотики из тайников, он собирался продать их разным покупателям в городе.
Фигурант не успел реализовать задуманное, так как попал в поле зрения полиции. При задержании мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по стражам порядка. В ближайшее время он предстанет перед судом.
Компания «Мострансавто» пригласила женщин-водителей на работу в 12 филиалов
Благоустройство еще двух дворов началось в Воскресенске
Подросток украл из парка Йошкар-Олы фигурку кошки за 110 тысяч рублей
В России могут ужесточить наказание для не сообщивших военкомату о переезде
Ростовского наркоторговца осудили на 8,5 лет колонии
Донорская акция прошла в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте