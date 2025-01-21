Нападавшие на жителей Белгорода девушки записали ролик с извинениями

Девушки, которые избивали сверстников на улицах Белгорода, снимали это на видео и публиковали в соцсетях, принесли публичные извинения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России России по городу Белгороду.

На банду молодых хулиганок в своем Telegram-канале обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сообщив, что информацию о видеороликах девушек собирается направить в СК с просьбой провести проверку.

Как сообщили в белгородском УМВД, две девушки, которые снимали видео, уже привлекались к административной ответственности за нанесение побоев и мелкое хулиганство.

Белгородская полиция получила четыре сообщения об инцидентах с ними, которые произошли с июля 2023 года по декабрь 2024 года. По трем из них уже приняты процессуальные решения, а в отношении еще одного проводится проверка.

«Девушки уже принесли извинения белгородцам за совершение противоправных действий», — рассказали в ведомстве.

Подростки из Санкт-Петербурга ранее устроили целую серию нападений на жителей города, вооружившись перцовыми баллончиками и сигнальными пистолетами. Свои лица молодые люди трусливо прикрыли масками.