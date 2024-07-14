«Найдена, погибла». Тело пропавшей девушки нашли в лесу в Тверской области

ТИА: в Тверской области нашли труп пропавшей 16-летней девушки

Фото: РИА «Новости»

В лесу Селижаровского округа Тверской области нашли труп 16-летней девушки, которая ушла из дома 8 июля. Об этом сообщило Тверское информационное агентство.

По данным издания, полицейские, представители Следственного комитета и волонтеры отряда «Сова» несколько дней искали пропавшую. Тело девушки обнаружили в лесу в субботу, 13 июля.

«Найдена, погибла», — написали авторы сообщения из пискового отряда «Сова».

Ранее члены поисково-спасательного отряда «Белая Сова — Тюмень» сообщили, что им удалось найти тело пропавшей в этом городе 25-летней девушки. По факту ее гибели следователи начали процессуальную проверку и назначили серию экспертиз.

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