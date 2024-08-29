Начинающий водитель погиб в ДТП на Ставрополье, уснув за рулем

На Ставрополье начинающий водитель перевернулся на своем автомобиле и погиб. Его пассажира госпитализировали. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на пресс-службу краевой Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня около 7:30 на трассе Курская — Новотаврический. По предварительным данным, 25-летний водитель Lada не смог справиться с управлением, и автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Сидевший за рулем житель Степновского округа, скончался на месте, а его 20-летнего пассажира с серьезными травмами экстренно доставили в больницу.

Мужчина получил права всего менее месяца назад и, по предварительным данным, не нарушал правила дорожного движения. Одна из версий происшествия указывает на усталость водителя и возможность того, что он заснул за рулем.