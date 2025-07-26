Начальник ж/д станции с семьей погиб при взрыве в Саратове

Начальник станции разъезд Липовский Георгий Ерофеев погиб вместе со своей семьей при обрушении дома на улице Блинова в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Ерофееву было 33 года. В РЖД выразили соболезнования родным и близким погибших и пообещали оказать им материальную помощь.

Обрушение подъезда жилого дома произошло накануне после взрыва, предположительно, из-за утечки газа. По последним данным, жертвами трагедии стали семь человек, еще 16 пострадали.

Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что 26 июля в Саратовской области объявят днем траура. Власти выплатят семьям погибших по миллиону рублей.