Начальник ж/д станции с семьей погиб при взрыве в Саратове
Начальник станции разъезд Липовский Георгий Ерофеев погиб вместе со своей семьей при обрушении дома на улице Блинова в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Ерофееву было 33 года. В РЖД выразили соболезнования родным и близким погибших и пообещали оказать им материальную помощь.
Обрушение подъезда жилого дома произошло накануне после взрыва, предположительно, из-за утечки газа. По последним данным, жертвами трагедии стали семь человек, еще 16 пострадали.
Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что 26 июля в Саратовской области объявят днем траура. Власти выплатят семьям погибших по миллиону рублей.
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