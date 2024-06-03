Начальник канатной дороги, на которой пострадал ребенок, предстанет перед судом в Челябинской области

В Челябинской области пройдет суд над начальником безопорной буксировочной канатной дороги, по вине которого травмировался семилетний ребенок. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

В январе этого года ребенку разрешили спуститься с горы на тюбинге без амуниции и сопровождения взрослых. Когда тюбинг занесло, ребенок получил травму головы. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, чтобы выдвинуть обвинение против начальника канатной дороги.

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