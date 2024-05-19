Набитый оружием чемодан нашли в московском парке | 360°

Происшествия 19 мая 2024, 14:23 Набитый оружием чемодан нашли в московском парке РИА «Новости»: в парке на Мосфильмовской улице в Москве нашли чемодан с оружием РИА «Новости»

Читать 360 в

Чемодан с оружием обнаружили в парке на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

«В изъятом чемодане были обнаружены шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра», — сообщил собеседник.

Реклама

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». Подробности происшествия выясняются. Владелец чемодана пока неизвестен.

В столице нередко находят оружие в необычных местах. Ранее гранату заметили в припаркованной легковушке на улице Крылатские Холмы. До этого москвичка нашла пистолет в двери каршерингового авто на Татарской улице.