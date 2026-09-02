360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    На железнодорожном вокзале Аугсбурга в Германии произошел взрыв

    Bild: на железнодорожном вокзале Аугсбурга произошел взрыв

    Robert Michael/dpa
    Фото: Robert Michael/dpa/www.globallookpress.com

    На главном железнодорожном вокзале Аугсбурга на юге Германии произошел взрыв. Об этом сообщила газета Bild.

    Неизвестный предмет взорвался в коридоре здания, несколько человек получили незначительные травмы.

    Полицейские оцепили здание вокзала, первую платформу и прилегающую территорию. Движение транспорта в районе затруднено, расписание поездов также нарушено, но они продолжают курсировать с других платформ. Пассажиры могут проходить через северный и южный входы.

    Правоохранители выясняют причину происшествия и точное число пострадавших.

    Ранее на металлургическом заводе в Турции произошел взрыв. Пострадали два сотрудника.