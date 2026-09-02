На железнодорожном вокзале Аугсбурга в Германии произошел взрыв

На главном железнодорожном вокзале Аугсбурга на юге Германии произошел взрыв. Об этом сообщила газета Bild .

Неизвестный предмет взорвался в коридоре здания, несколько человек получили незначительные травмы.

Полицейские оцепили здание вокзала, первую платформу и прилегающую территорию. Движение транспорта в районе затруднено, расписание поездов также нарушено, но они продолжают курсировать с других платформ. Пассажиры могут проходить через северный и южный входы.

Правоохранители выясняют причину происшествия и точное число пострадавших.

Ранее на металлургическом заводе в Турции произошел взрыв. Пострадали два сотрудника.