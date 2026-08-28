На Волхонском шоссе в Ленобласти в результате ДТП разлилось топливо

Вечером 27 августа на перекрестке Промышленной улицы и Волхонского шоссе в поселке Новогорелово произошло серьезное ДТП. Столкнулись два большегруза, пишет «Мойка78» .

В результате ДТП был пробит топливный бак и произошел разлив бензина на проезжую часть. В настоящее время пожарные службы устраняют последствия инцидента, смывая топливо с асфальтового покрытия.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Для проведения работ по ликвидации последствий ДТП для движения транспорта временно перекрыта одна полоса дороги.