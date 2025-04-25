На Урале арестовали участницу клипа Pussy Riot с насмешками над бойцами СВО

На Урале арестовали на 10 суток художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину, известную под псевдонимом HUA. Об этом сообщило издание E1.ru со ссылкой на Ленинский районный суд Екатеринбурга.

На девушку составили административные протоколы по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* и демонстрации экстремистской символики. Кроме того, ее обвиняют в дискредитации российской армии.

Выяснилось, что художница публиковала в соцсетях посты, выступая против признания запрета ЛГБТ* в России. Также она выкладывала ссылки на такого рода организации, публиковала символику движения.

Известно и то, что в прошлом году Горшенина участвовала в создании клипа Pussy Riot, где высмеивали погибших бойцов спецоперации. До этого художница писала в своем блоге, что ее работы стали снимать с выставок в России и за рубежом.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.