На трассе в Курганской области легковушка столкнулась с фурой, погиб человек

В Курганской области на трассе Р-254 «Иртыш» легковой автомобиль Toyota столкнулся с встречным грузовиком FAW, погиб один человек. Об этом говорится в оперативном сообщении об ограничении движения на трассе, пишет Ura.ru .

Авария произошла около 06:00 на 325-м километре трассы. Toyota ехала в сторону Омска. Водитель легковушки попытался избежать наезда на косулю, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

«В результате ДТП 1 человек погиб. ТС находятся на обочине и в кювете. Движение на участке ДТП реверсивное», — указано в сообщении.

В сообщении уточняется, что обгон на этом участке разрешен. Кто именно погиб, пока не указано. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы.